Dünyaca ünlü grup ZZ Top'ın basçısı Dusty Hill hayatını kaybetti

Grubun Facebook sayfasından yapılan açıklamada 72 yaşındaki Dusty Hill'in Houston'daki evinde öldüğü bildirildi.

Grubun diğer gitaristi Billy Gibbons ve davulcusu Frank Beard de yaptıkları açıklamalarla Hill'in uykusundayken öldüğünü duyurdular.

Ünlü gitaristin ölüm nedeni açıklanmadı, ancak 21 Temmuz'da kalça problemi nedeniyle Teksas'a döndüğü bilgisi verildi.

ZZ Top grubunun bugün almayı planladığı sahne de acı haber nedeniyle iptal edildi.