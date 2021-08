Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu, diziden ilk kare yayınlandı

J.R.R. Tolkien'in yazarı olduğu Yüzüklerin Efendisi kitapları film serisinin ardından diziye de uyarlandı. Yalnızca bir sezonu için 465 milyon dolar harcama yapılan Amazon Prime dizisi, 2 Eylül 2022'de izleyicilerle buluşacak.

Dizinin ilk sezon tarihi, Amazon Studios ve The Lord of the Rings on Prime’ın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda“2 Eylül 2022’de yeni bir yolculuk başlıyor” ifadeleri kullanılırken diziden ilk görsel de resmi olarak paylaşıldı. Yeni Zelanda'da çekilen dizi, Peter Jackson imzalı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'The Hobbit' serilerinden yüzyıllar öncesinde geçecek.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

​Beyazperde'nin haberine göre, konu detayları henüz açıklanmayan dizinin, izleyicileri Numenor Krallığı dönemine götüreceği biliniyor. Dunedain soyunun hikâyesinin anlatılacağı dizinin kadrosunda Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman yer alacak.

Yeni kadronun yanı sıra dizide az da olsa tanıdık bazı karakterlerin yer alabileceği de belirtildi. Bu karakterler arasında Sauron, Galadriel ve Elrond gibi isimler de yer alacak.