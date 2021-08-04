İstanbul Rus Filmleri Haftası 24 Ağustos'ta başlıyor

Rus yapım şirketi Mosfilm'in desteğiyle Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Rus Filmleri Haftası'nda Mosfilm'in koleksiyonundaki en iyi savaş filmleri Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

24-29 Ağustos tarihleri arasındaki etkinlikte Bir İnsan Kaderi, Git ve Gör, Leylekler Uçuyor, Yıldız, Bir Asker Destanı, Beyaz Kaplan, Vatan İçin Savaştılar adlı filmler sinemaseverlerle buluşacak.

Film gösterimleri ücretsiz olup biletler https://ckm.qtickets.ru/ sitesinden edinilebilecektir.