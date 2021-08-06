The Offspring'in davulcusu Parada: Kovid-19 aşısı olmadığım için gruptan çıkarıldım

Punk rock müzik grubu The Offspring'in davulcusu Pete Parada, Kovid-19 aşısı olmadığı için gruptan çıkarıldığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan müzisyen, aşı yaptırmadığı sürece grupla kayıt yapmasına ya da turneye çıkmasına izin verilmediğini, diğer üyelerin stüdyo kayıtlarında ve konserlerde birlikte çalmak istemediğini söylediğini ifade etti.

Duvar'ın aktardığına göre "Grubuma karşı herhangi bir olumsuz duygu taşımıyorum" diyen davulcu, "Onlar kendileri için en iyisinin ne olduğunu düşünüyorlarsa onu yapıyorlar, ben de öyle yapıyorum" dedi. Parada ayrıca, dinleyicileri ve grup arkadaşlarını çok özleyeceğini de aktardı.

Önceden Kovid-19 geçirdiğini ve vücudunda antikor oluştuğunu söyleyen müzisyen, aşı olmama kararını doktorunun önerisiyle aldığını, uzun yıllardır bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan Guillain-Barré Sendromu yaşadığını ve aşının yan etkilerinin kendisi için büyük risk teşkil ettiğini belirtti.