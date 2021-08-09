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    Kültür varlıkları, Fener Rum Patriği Bartholomeos'a takdim edilecek

    Gökçeada'dan çalınan tarihi kültür varlıkları, Fener Rum Patriği Bartholomeos'a takdim edilecek

    © Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Kültür & Sanat
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2007'de Gökçeada'daki tarihi kiliselerden çalınan ikonaları, Fener Rum Patriği Bartholomeos'a takdim edecek.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültür varlıklarına karşı dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin gösterdiği korumacılık anlayışının bir göstergesi olarak, çalınan kültür varlıklarının teslimi sağlanacak.

    Teslim edilecek 12 eser için Çanakkale Troya Müzesi'nde tören düzenlenecek.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılacağı teslim töreni, yarın saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

    Kültür varlıkları hassasiyetle korundu

    Gökçeada'nın Zeytinli, Eski Bademli ve Dereköy mahallelerindeki tarihi kiliselerde gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ele geçirilen eserler, Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nde korunuyordu.

    Panayiya Kimisis Kilisesi'nin de aralarında bulunduğu dini alanlardan çalındığı tespit edilen kültür varlıkları, 2007'de Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ele geçirildi.

    Olaya ilişkin soruşturma Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldü ve ele geçirilen kültür varlıkları yediemin olarak Çanakkale Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.

    Müze tarafından yediemin deposunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan çalışmada, aralarında Hz. İsa ve aziz tasvirlerinin bulunduğu dini kültür varlıklarına ilişkin adli süreç Çanakkale Arkeoloji Müzesi ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce takip edildi ve mahkeme kararının kesinleştiği bilgisine ulaşıldı.

    Ağırlıklı olarak ikonalardan oluşan kültür varlıkları, emanette bulundukları süre içerisinde Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nde hassasiyetle korundu.

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    Etiketler:
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Nuri Ersoy, Fener Rum Patrikhanesi, Fener Rum Patrikhanesi, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada
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