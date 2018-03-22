Kahin kedi Аşil Dünya Kupası için diyete girdi

'Kahin kedi' Аşil (Achilles), St. Petersburg Hermitage Müzesi’nde 2018 Dünya Kupası sonuçlarını tahmin etmeye hazırlanıyor. Ancak bunu yapmadan önce üstesinden gelmesi gereken bir hedefi var; kilo vermek.

Аşil Rusya’nın FIFA Dünya Kupası’nın resmi hayvan kahini ve kilosuna dikkat edilmesi için özel bir bakıcıya sahip. Ayrıca kilo verme egzersizleri için koşu çarkı bile var.

Hermitage Müzesi veterineri Anna Kodratyeva’nın belirttiğine göre Аşil’in çocuk hastanelerini ve enstitülerini ziyaret etmek sosyal aktiviteleri de bulunuyor. Kondratyeva’nın belirttiği üzere Аşil bütün sosyal aktivitelerini 'Kedi Cumhuriyeti'nde ya da diğer adıyla 'Kedi Kafesi'nde gerçekleştiriyor.

Konfederasyon Kupası’ndan bu yana tahmin konusunda Аşil’in oldukça iyi bir geçmişi var. Аşil, Portekiz Milli Takımı’nın grup final maçını tahmin ettiği gibi 4 maçtan 3 tanesinin sonuçlarını doğru tahmin etti.