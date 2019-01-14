Geleneksel 18. 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' gerçekleşti

''Improve Everywhere'' grubunca düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca şehre yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü.
Her yıl yapılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' (No Pants Subway Ride) nedeniyle dün birçok kentte toplu taşıma araçlarında pantolon ve eteklere bir günlüğüne veda edildi.
''Improve Everywhere'' grubunca düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca şehre yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü.
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yaptırdığı mescit, han ve köprüdeki restorasyonun aslına uygun yapılmadığı ortaya çıktı. Yapılardaki orijinal taşların yerine traverten taşların döşendiği, pencerelerde demir doğramalar yapıldığı, 497 yıllık tarihi köprünün ise kemerlerinden birinin yıkıldığı belirlendi.
E-sporun geleceğine yönelik tüm unsurları tek bir çatı altında buluşturan Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı e-spor merkezi olduğu belirtilen Nonstop Zula Espor Merkezi, düzenlenen törenle İstanbul'da açıldı.
11 Ocak’ta Rusya’da Doğa Koruma Alanları ve Milli Parklar Günü kutlanıyor. 11 Ocak 1917 tarihinde Rusya’ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti’nde ilk doğa koruma alanı özelliğini taşıyan Barguzin Milli Parkı kurulmuştu.
Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi, kar yağışının ardından ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
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