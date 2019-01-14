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    Geleneksel 18. 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' gerçekleşti

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    • Участники флешмоба В метро без штанов в вагоне поезда метро Нью-Йорка
    • Участница флешмоба В метро без штанов в вагоне поезда метро Нью-Йорка
    • Участники флешмоба В метро без штанов в вагоне поезда метро Нью-Йорка
    • Участники флешмоба В метро без штанов в Лондоне
    • Pantolonsuz Metro YolculuğuMetro Yolculuğu
    © AFP 2018 / Johannes Eisele
    2002 yılında Improv Comedy isimli grup tarafından başlatılan ve 'ahmaklığı kutlamayı' amaçlayan 'Pantolonsuz Metroya Yolculuğu' etkinliğine katılanlar bu yıl da metrolarda iç çamaşırlarıyla yolculuk etti

    Her yıl yapılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' (No Pants Subway Ride) nedeniyle dün birçok kentte toplu taşıma araçlarında pantolon ve eteklere bir günlüğüne veda edildi.

    ''Improve Everywhere'' grubunca düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca şehre yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü.

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    Etiketler:
    Pantolonsuz Metro Yolculuğu, ABD
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