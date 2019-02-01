2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Fotoğrafçı Duncan Murrell, Filipinler’deki Honda Körfezi’nde yüzen üç şeytan vatozunun büyülü fotoğrafıyla birincilik ödülü aldı.
Dünyanın dört bir yanından sualtı fotoğrafçıları, bu yıl 7. kez düzenlenen Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması için masmavi denizleri ve gizemlerini keşfe çıktı. Yarışmaya 16 kategoride katılan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, bu yılı şimdiye kadarki en rekabetçi yıl haline getirdi.
Fotoğrafçı Duncan Murrell, Filipinler’deki Honda Körfezi’nde yüzen üç şeytan vatozunun büyülü fotoğrafıyla birincilik ödülü aldı.
Globalpetrolprices internet sitesi, ülkelerin benzin fiyatlarına dair verileri yayınladı. Buna göre, dünya genelinde ortalama benzin fiyatı 1.09 doları buluyor. Sitede yayınlanan verilerde benzinin en ucuz olduğu ülkeler listesinde zirveye Venezüella otururken, en pahalı ülke ise Zimbabve oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol ekipleri, Ankara'daki marketlerde incelemelerde bulundu. Gıdalardan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.
18 Ocak-17 Şubat tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’daki Ressamlar Merkezi Evi’nde düzenlenen İlkel Rusya Doğa Festivali, Rusya’nın doğal güzelliklerini yansıtan fotoğraflar ve belgesel filmlerle hem Rusya, hem de diğer ülkelerden doğa severleri buluşturuyor.
Uzmanlar, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hava kirliliği seviyesinin kritik bir durumda olduğu uyarısında bulundu. Çevre dostu aktivistler tarafından Bişkek'in çeşitli bölgelerine yerleştirilen modern vericiler, kentteki havanın Pekin'in havasından iki kat daha kirli olduğunu gösterdi.
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