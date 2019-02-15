Güney Kore'nin en yüksek dağına ziyaretçi akını

Kore Yarımadası'nın güneyindeki Jeju Adası'nın merkezinde bulunan Halla Dağı ve dağın yer aldığı Halla Dağı Milli Parkı, her yıl çok sayıda doğaseverin akınına uğruyor.
Güney Kore'nin Jeju Adası'nda yer alan en yüksek dağı Halla, her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Kore Yarımadası'nın güneyindeki Jeju Adası'nın merkezinde bulunan Halla Dağı ve dağın yer aldığı Halla Dağı Milli Parkı, her yıl çok sayıda doğaseverin akınına uğruyor.
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