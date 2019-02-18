Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' görev başında

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilip üretilen 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' ile İstanbul'da 120 şüpheli pakete müdahalede bulunuldu.

Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Türkiye'nin pek çok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da kullanılıyor. 2018 yılında ASELSAN tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) teslim edilen robotlardan 3'ü İstanbul'da görev yapıyor.