Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' görev başında

Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Türkiye'nin pek çok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da kullanılıyor. 2018 yılında ASELSAN tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) teslim edilen robotlardan 3'ü İstanbul'da görev yapıyor.
ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilip üretilen 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' ile İstanbul'da 120 şüpheli pakete müdahalede bulunuldu.
Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Türkiye'nin pek çok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da kullanılıyor. 2018 yılında ASELSAN tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) teslim edilen robotlardan 3'ü İstanbul'da görev yapıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı dün açılış gösterisiyle başladı. Ortadoğu'nun en büyük silah ve askeri araç fuarı olan IDEX,1993 yılından beri iki yılda bir Abu Dabi’de düzenleniyor.
Rusya'nın bu yılki güzelini belirlemek için düzenlenen Rusya Güzeli (Miss Russia) Yarışması için başkent Moskova’daki bir AVM’de geleneksel açık seçmeler gerçekleştirildi. Seçmelere ülkenin çeşitli şehirlerinden binlerce güzel katıldı.
Almanya’nın Lauchringen kentinde bir araya gelen Şirinler kostümlü katılımcılar, dünyanın en büyük Şirinler buluşması olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.
Sırbistan'ın Niş kentinde, 12 Şubat'ta Red Cross toplama kampındaki isyanın 77. yıldönümü dolayısıyla bir anma töreni düzenlendi. İsyan sonucunda bir grup mahkum kamptan kaçarak partizan birliklerine ulaşmayı başarmıştı.
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