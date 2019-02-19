2019 yılının ilk Süper Ay'ı Türkiye'den böyle gözlendi

Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, farklı şehirlerden çıplak gözle izlenebildi.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle 2019 yılının ilk Süper Ay'ı görüldü.
Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, farklı şehirlerden çıplak gözle izlenebildi.
Bu yıl 8.’si düzenlenen Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu. 65 ülkeden 7 binden fazla çalışmanın katıldığı yarışmada ödüller 19 kategoride verildi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dhabi’de düzenlenen IDEX 2019 Uluslararası Savunma Fuarı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in makam aracı Aurus limuzininin tanıtımı yapıldı.
Tatil, seyahat ve yaşam tarzı portalı 10BestLook, dünyanın en güzel adalarını belirledi. Listesi oluşturulurken site takipçilerinin en iyi otel, spa, havayolu şirketi gibi tatil ile ilgili bir çok kategoride değerlendirmeleri göz önüne alındı.
ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilip üretilen 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' ile İstanbul'da 120 şüpheli pakete müdahalede bulunuldu.
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