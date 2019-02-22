Rusya'da anime şeklide tasarlanan ikonalar infial yarattı

Ortodokslar tasarımcıları dine küfretmekle suçluyor. Kullanıcılardan bazıları da resimlerle Rusya kanunlarının çiğnendiğini belirtiyor.
Saints like you’ve never seen them before https://t.co/2uKwPKhlY5— RT (@RT_com) February 22, 2019
Rusya'da bir sosyal medya hesabında paylaşılan anime tarzında tasarlanmış dini ikonalar infial yarattı. Yapılan tasarımlar 'uygunsuz ve günah' olarak nitelendirildi.
Ortodokslar tasarımcıları dine küfretmekle suçluyor. Kullanıcılardan bazıları da resimlerle Rusya kanunlarının çiğnendiğini belirtiyor.
Saints like you’ve never seen them before https://t.co/2uKwPKhlY5— RT (@RT_com) February 22, 2019
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nin üzerinin kapatılarak 12 ay hizmet verir duruma getirilmesine ilişkin projesinin detayları paylaşıldı.
Diyarbakır’da kadın muhtar adaylarında büyük bir artış yaşanıyor. Onlarca kadın muhtar adayı olurken, erkek adaylar kadınların aday olmasından rahatsız. “Kadından muhtar olmaz” diyen erkek adaylara tepki gösteren kadın adaylar “Bunlar çok cahil, eski kafalıdırlar” diyerek tepki gösteriyor.
Rusya'nın Pskov bölgesindeki Dubrovka poligonunda özel kuvvet birliklerinin katılımıyla geniş kapsamlı taktik askeri tatbikat düzenlendi. Çok sayıda asker ve askeri aracın yer aldığı tatbikatın özel kuvvet birliklerinin terör tehlikesi ve düşman ordusuna karşı koyma becerilerini geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Dünya Basın Fotoğrafçılığı (2019 World Press Photo) Yarışması'nda finale kalan fotoğraflar belirlendi. Yarışmanın kazananları, 11 Nisan'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da açıklanacak.
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