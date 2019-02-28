Rus ordusu, Suriye'de ele geçirilen askeri teçhizatı müze trenle Rusya genelinde sergiliyor

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen askeri teçhizatın Moskova'nın Kazan tren garından kalktığı ve Rusya genelinde sergileneceği belirtildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ele geçirilen çeşitli askeri teçhizatı, hazırlanan bir trene yerleştirerek Rusya genelinde sergilemeye başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen askeri teçhizatın Moskova'nın Kazan tren garından kalktığı ve Rusya genelinde sergileneceği belirtildi.
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