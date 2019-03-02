'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan savaş gemileri Boğaz'dan geçti

Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her üç denizde aynı anda gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her üç denizde aynı anda gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Finlandiya’nın Lapland bölgesinin başkenti olarak bilinen Rovaniemi kentinde güzelliğiyle baş döndüren kutup ışıkları görüntülendi.
Resmi bir tarih olmasa da Rusya'da 1 Mart, 'Ulusal Kedi Günü' olarak kutlanıyor. Kedilerin ülke için önemi son derece büyük, zira vakti zamanında günümüzde St. Petersburg olarak bilinen Leningrad'ı 'fare kuşatmasından' kurtaran onlardı.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği basın müşaviri Orhan Gezigil ve Rusya Dışişleri Bakanlığı 2. Katibi Igor Mityakov’un Rusya ve Türkiye’de çektiği fotoğraflar Moskova’da açılışı yapılan sergiyle sanatseverlere sunuldu.
Fransız grafiti sanatçısı Philippe Echaroux, dünyanın farklı yerlerinde ağaçlara projeksiyonla yansıttığı portrelerle insan ve doğa ilişkisine dikkat çekiyor.
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