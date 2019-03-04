Rusya’da baharın gelişinin kutlandığı Maslenitsa bayramı başladı

Rusya'da Ortodoksların tuttuğu Büyük Oruç sürecine hazırlanılan, kışa veda edilip baharın gelişinin kutlandığı Maslenitsa bugün başladı. Rus Ortodokslar bugünden itibaran 7 gün sadece çiğ süt ürünleri, yumurta ve balık yiyebilecek. Bayramın en önemli unsuru ise krepler. Güneşin sıcaklığı ve baharın sembolü olan krepler bu bayram da bol bol tüketilecek.

Maslenitsa'nın en öne çıkan unsurlarından biri de kötü duygulardan arınmak için son gün yakılan korkuluklar.