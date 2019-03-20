Avrupa'nın ilk denizaltı restoranı Norveç'te açıldı

Norveçce'de 'merak etmek' anlamına gelen 'Under' isimli denizaltı restoranında müşterilere balık ve Norveç mutfağından tatlar sunulacak.
Norveç'te bugün açılan Avrupa'nın ilk denizaltı restoranına şimdiden yaklaşık 7 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtildi.
Norveçce'de 'merak etmek' anlamına gelen 'Under' isimli denizaltı restoranında müşterilere balık ve Norveç mutfağından tatlar sunulacak.
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan Ankapark, 'Wonderland Eurasia' adıyla yarın kapılarını açacak.
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