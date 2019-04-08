Gazze'de hayvanat bahçesinde kafesler açıldı, kötü koşullarda yaşayan hayvanlar Ürdün'e taşındı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Raşit Efendi Anaokulu’nda yapılan sınıf başkanlığı seçiminde başkan adayları bol bol vaatlerde bulunurken, öğrenciler de heyecan içinde sandık başında oylarını kullandı. Adayların ise pasta ve oyun parkı vaatleri öne çıktı.