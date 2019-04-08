Gazze'de hayvanat bahçesinde kafesler açıldı, kötü koşullarda yaşayan hayvanlar Ürdün'e taşındı

Gazze'deki Refah Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvanlar kötü koşullarda yaşadıkları gerekçesiyle Ürdün'deki başka bir tesise taşındı.
Filipinler’in Quezon kentinde 2019 Filipinler Güzeli Yarışması’nın katılımcıları basına tanıtıldı. Ülkenin dört bir yanından gelen 40 güzel, Quezon’daki bir otelde havuz başında fotoğraf çekimine katıldı.
THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na 6 saat önce başlayan taşınma işleminin yüzde 38'i tamamlandı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde Raşit Efendi Anaokulu’nda yapılan sınıf başkanlığı seçiminde başkan adayları bol bol vaatlerde bulunurken, öğrenciler de heyecan içinde sandık başında oylarını kullandı. Adayların ise pasta ve oyun parkı vaatleri öne çıktı.
Ünlü seyahat sitesi TripAdvisor, 2019 yılının en iyi hava yolu şirketlerini açıkladı. Yolcuların oylarıyla belirlenen 'En iyi 10 hava yolu şirketi' listesinin ilk sırasında iki yıl üst üste Singapur Hava Yolları yer alırken, Katar Havayolları ikinci, Tayvan’ın EVA Air Şirketi ise üçüncü sırada yer aldı.
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