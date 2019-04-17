Londra'da iklim eylemcileri kendilerini trenlere yapıştırdı

Turistlerin ziyaret etmek istedikleri yerler sadece lüks ve nefes kesen tatil beldeleri ile sınırlı değil. Günümüzde heyecan arayan sosyal medya meraklıları, en çılgın, gizemli ve bazen de korkutucu lokasyonlarda çekilebilecekleri fotoğrafların peşine düşüyor. Traveltriangle turizm portalı da adrenalin severler için dünyanın en korkutucu yerlerinden bazılarının bulunduğu liste hazırladı.