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    Londra'da iklim eylemcileri kendilerini trenlere yapıştırdı

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    © AP Photo / DANIEL LEAL-OLIVAS
    Londra'da 3 gündür iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek isteyen aktivist grup, protesto gerçekleştiriyor. Bugün Canary Wharf İstasyonu'nda da gösteri gerçekleştiren eylemciler, kendilerini yapıştırıcı ile trenlere yapıştırdı. Gösteriler nedeyiyle bölgede tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim değişikliğiyle mücadele konusunda hükümeti adım atmaya teşvik etmek isteyen aktivist grubun üyeleri, gerçekleştirdikleri protesto kapsamında yapıştırıcı ile kendilerini gardaki trenlere yapıştırdı.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da Extinction Rebellion isimli çevreci aktivist grubu, üç gündür protesto düzenliyor. 

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