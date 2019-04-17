Londra'da iklim eylemcileri kendilerini trenlere yapıştırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Extinction Rebellion isimli çevreci aktivist grubu, üç gündür protesto düzenliyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim değişikliğiyle mücadele konusunda hükümeti adım atmaya teşvik etmek isteyen aktivist grubun üyeleri, gerçekleştirdikleri protesto kapsamında yapıştırıcı ile kendilerini gardaki trenlere yapıştırdı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Extinction Rebellion isimli çevreci aktivist grubu, üç gündür protesto düzenliyor.
Fransa başkentinin en önemli katedrali, gotik mimarisinin en güzide örneği olan Notre Dame de Paris'te 15 Nisan tarihinde yangın çıktı.
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Çanakkale Savaşları'nda kullanılan ve kentin en işlek caddesinde sergilenen tarihi topun namlusu, bir kedi ile yavrularına yuva oldu. Kedinin namlu üzerinde yürüyüşünü ve içeriden namlunun ağzına kadar gelerek etrafı seyreden yavruları izleyenler, hayvanların düşecekleri düşüncesiyle endişe yaşıyor.
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