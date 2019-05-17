Ünlü Orient Ekspres yeniden raylara döndü, seferler tekrar başlayabilir

1883 ile 1977 yılları arasında Paris-İstanbul seferini yapan ünlü Orient Ekspres’in restore edilen vagonları Paris’teki Doğu Garı’nda (Gare de l'Est) sergileniyor. Fransız demiryolu operatörü SNCF ise ünlü treni tekrar raylara döndürmeyi düşünüyor.
Mersin’de yaşayan Çetin Sabah adlı vatandaş, “Nefes alamıyordum” dediği şehirden Savur’a geri dönerek hayalindeki evi yaptı. Yaptığı 28 metre karelik ve tek odalı evde müzik ve kitaplarla yaşayan Sabah, evi, bahçeyi her yeri maviye boyuyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı BRICS İle İlişkiler Dairesi Başkanı Mihail Kalugin, öncelikli hedeflerinin BRICS ülkelerinin karşılıklı ticarette ulusal para birimlerini kullanmasını sağlamak olduğunu, ancak bu sürecin uzun zaman istediğini açıkladı.
Kırım’da bulunan ve Avrupa'nın en uzunu olan Kırım Köprüsü, en modern mühendislik çözümlerini entegre ediyor ve haklı olarak eşsiz bir köprü olarak kabul ediliyor.
Adana karpuzunun marka değerinin korunması amacıyla 2016'da oluşturulan ‘ham karpuz timleri’ bu sene de hasat çalışmalarını yerinde takip ederek olgunlaşmayan ürünlerin toplanmasına izin vermeyecek.
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