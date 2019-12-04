Reuters objektifinden son on yılın unutulmaz anları

ABD Başkanı Barack Obama’nın kriz odasında Usame Bin Ladin’in operasyonunu izlediği anlar, Prens Harry ile Meghan Markle’ın düğünü, aralarında IŞİD'in yarattığı vahşet anları dahil, Suriye’den Afganistan’dan tarihe geçen kareler…
Reuters haber ajansının objektifi geçtiğimiz son 10 yılın dünyada en etki bırakan karelerini paylaştı.
ABD Başkanı Barack Obama’nın kriz odasında Usame Bin Ladin’in operasyonunu izlediği anlar, Prens Harry ile Meghan Markle’ın düğünü, aralarında IŞİD'in yarattığı vahşet anları dahil, Suriye’den Afganistan’dan tarihe geçen kareler…
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un, ailesinin köklerinin dayandığı iddia edilen ‘kutsal’ Paektu Dağı’nda beyaz bir ata binerken görüntüleri yayımlandı.
Son yıllarda büyük bir atılım yapan kuşbakışı fotoğrafçılık insanların dünyayı ve çevreyi farklı bir gözle görmelerine imkan tanıyor.
Mehmet Öğütçü'ye göre, NATO'nun Londra zirvesi 'tarihi olacak'. Ankara'nın güvenlik mimarisinde yer açmak istediğini belirten Öğütçü, NATO'nun artık ihtiyacı karşılamadığı ve 5. maddenin uygulanabilir olmaktan çıktığı görüşünde.
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