Reuters objektifinden son on yılın unutulmaz anları

2019 yılının büyük merakla beklenen olaylarından biri ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un buluşmasıydı. İki lider Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki güvenli bölge olarak bilinen Panmunjom’da 30 Haziran 2019 tarihinde ilk kez el sıkıştı. Kim Jong-un Trump’a aynen şöyle söyledi: “Hattın bu tarafına geçen ilk ABD başkanı siz oldunuz”