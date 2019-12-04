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    Reuters objektifinden son on yılın unutulmaz anları

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    • 2019 yılının büyük merakla beklenen olaylarından biri ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un buluşmasıydı. İki lider Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki güvenli bölge olarak bilinen Panmunjom’da 30 Haziran 2019 tarihinde ilk kez el sıkıştı. Kim Jong-un Trump’a aynen şöyle söyledi: “Hattın bu tarafına geçen ilk ABD başkanı siz oldunuz”
    • Breziya’da 2016 yılında Zika virüsü hamile kadınlar ve bebekler için büyük bir tehdit oluşturdu. Virüsten hamileyken etkilenen 26 yaşındaki Jackeline Vieira de Souza, 4 aylık bebeği Daniel’I elleri arasına aldığında ortaya çıkan görüntü bu şekildeydi.
    • Costa Concordia kruz gemisi İtalya’nın Giglio Adası’da 26 Ağustos 2013 tarihinde devrildi. 144, 500 ton ağırlığındaki devasa yapının devrilmesiyle 32 kişi hayatını kaybetti. Olay İtalya tarihine İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en kötü felaket olarak geçti.
    • Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta 13 Nisan 2012’de çekilen bu karede bir grup adam aşırı yüklenmiş bir kamyonun içindeki buğdayları boşaltmak adına kamyonu iplerle çekerek yönlendirmeye çalışıyor.
    • Tarih bu sefer 8 Eylül 2015… Petra Laszlo isimli kadın kameraman, Sırbistan Macaristan sınırından kucağında küçük çocuğuyla koşarak kaçan mülteci bir babaya çelme atarak, babayı ve çocuğu düşürüyor. Petra Laszlo, olaydan sonra özür dilese de tüm dünyadan büyük tepki gördü ve ırkçılıkla suçlanmaktan kurtulamadı. Laszlo yaptığı eylemin sebebi olarak saldırıya uğramaktan korktuğunu söyledi.
    • Suriye Guta’dan duygu yüklü bir an… 15 Mart 2018’de çekilen karede son 4 haftada 1,220 sivilin öldürüldüğü bölgeden kaçan bir mülteci babanın elindeki valizde taşıdığı uyuyan küçük çocuğu…
    • Dünyaca ünlü pek çok sinema filmine imza atan yapımcı Harvey Weinstein, 25 Mayıs 2018 tarihinde New York Manhattan Ağır Ceza Mahkemesi’ne polis eşliğinde getirildi. 67 yaşındaki Weinstein tecavüz ve cezalandırıcı seks eyleminde bulunmakla yargılandı. Harvey Weinstein’ın dosyası bulunduğu konumu kadınlar üzerinde kötüye kullanan güçlü erkek modeline karşı bir dönüm noktası oldu. Times Up ve Me Too gibi eylemlerin de başlamasına neden oldu.
    • Ve sadece İngilizlerin değil, tüm dünyanın merak ettiği o düğün: Oyuncu Meghan Markle ile Prens Harry’nin düğünü… Nişanlarını açıkladıkları günden itibaren evlenmelerine imkansız gözüyle bakılan iki isim, Kraliyet ailesinin katı kurallarını kırmayı başardı. Siyahi ve İngiliz olmayan bir gelin artık Kraliyet ailesindeydi. Meghan Markle’ın Givenchy marka gelinliği de çok konuşuldu.
    • Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve bir oda dolusu ulusal güvenlik çalışanı, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in Pakistan’da yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonu Beyaz Saray’daki Kriz Odası’ndan canlı izliyor. Olaydan saatler sonra da El Kaide liderinin cansız bedeni yanmış bir halde denizde bulunmuştu. Tarihse 1 Mayıs 2011.
    • Kasım 2013 Filipinler’deki tayfun 10,000’den fazla insanın canına mal oldu. Bir ulusun popülasyonunun 10’ da biri yok oldu. 9,5 milyon kişi ise felaketten etkilendi.
    • Terör örgütü IŞİD’in Rakka’da boy gösterdiği o kare… 30 Haziran 2014'te adeta gösteri yaparcasına IŞİD teröristleri tankların üzerinde uzun süre konuşulan o pozu veriyor.
    • Melissa Cochran eşiyle 25’inci evlilik yıldönümünün kutlamak için Avrupa turundaydı. İngiltere’nin başkenti Londra’da Westminter Köprüsü’nde gezene kadar her şey normaldi. Melissa’nın bakışlarında eşi Kurt ile birlikte üzerine doğru sürülen bir kamyonun yaşattığı şok duygusunu görmek oldukça kolay. Halid Musa tarafından gerçekleştirlen terör saldırısında Musa, polis tarafından durdurulana kadar 5 kişiyi öldürmüştü.
    • Devasa dalga 11 Mart 2011’de Japonya’nun Miyako bölgesinde 8,9 büyüklüğündeki depremin ardından meydana geldi. Deprem ülke tarihine en güçlü dördüncü deprem olarak geçti. 16,000 kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası yaşanan tsunami ise Fukuşima Nükleer Santrali faciasına sebep oldu. Nükleer kaza 1986 yılındaki Çernobil felaketindne sonra en etkili nükleer kaza olarak kayıtlara geçti.
    • Yaklaşık 300,000 kişinin öldüğü bir o kadar yaralının olduğu 2010 Haiti depremi sonrası başkent Port-au- Prince’deki pazar alanında bir kadın. Söz konusu Pazar yeri 2008 yılında çıkan yangında küle dönmüştü.
    • Tayland’ın başkenti Bangkok’ta hükümet karşıtı gösteriler polis şiddetiyle son buldu. ‘Kırmızı tshirtlüler' olarak anılan protestocularla polis arasında yaşanan çarpışmalarda 80’den fazla insan hayatını kaybetti. Tarih Mayıs 2010.
    • Film çekiminden bir kare değil. Hayatın ta kendisi, savaşın tam ortası… 30 Nisan 2018’de Afganistan’in başkenti Kabil’de patlayan bir bomba bu kez gazetecilerin hayatına mal oldu. 9 gazeteci hayatını kaybetti. Olay ‘Afgan medya tarihinin en öldürücü günü’ olarak tanımlandı.
    © REUTERS /
    2019 yılının büyük merakla beklenen olaylarından biri ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un buluşmasıydı. İki lider Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki güvenli bölge olarak bilinen Panmunjom’da 30 Haziran 2019 tarihinde ilk kez el sıkıştı. Kim Jong-un Trump’a aynen şöyle söyledi: “Hattın bu tarafına geçen ilk ABD başkanı siz oldunuz”
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104075/71/1040757179.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/multimedya/201912041040757747-reuters-objektifinden-son-on-yilin-unutulmaz-anlarini/

    Reuters haber ajansının objektifi geçtiğimiz son 10 yılın dünyada en etki bırakan karelerini paylaştı.

    ABD Başkanı Barack Obama’nın kriz odasında Usame Bin Ladin’in operasyonunu izlediği anlar, Prens Harry ile Meghan Markle’ın düğünü, aralarında IŞİD'in yarattığı vahşet anları dahil, Suriye’den Afganistan’dan tarihe geçen kareler…

    Etiketler:
    Petra Laszlo, IŞİD, Usame Bin Ladin, Harvey Weinstein, Donald Trump, Kim Jong-un, Filipinler, Filipinler'de deprem, Fukuşima, Zika
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    Multimedya
    Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta 13 Nisan 2012’de çekilen bu karede bir grup adam aşırı yüklenmiş bir kamyonun içindeki buğdayları boşaltmak adına kamyonu iplerle çekerek yönlendirmeye çalışıyor.
    Reuters objektifinden son on yılın unutulmaz anları
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