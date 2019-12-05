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    Fransa'da Kara Perşembe: Son yılların en büyük grevi

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    • Pek çok işçi sendikasının birleştiği Fransa’da milyonlarca işçi genel grevde. Ülkede sabah saatlerinde büyük bir sessizlik ve boşluk hakimdi.
    • Bir günden fazla sürmesi planlanan grevin, 1995 yılında üç hafta boyunca devam eden emeklik reform karşıtı genel grev gibi olması ihtimali de gündemde. Söz konusu genel grev sonunda hükümet geri adım atmak durumunda kalmıştı.
    • Grev sebebiyle Fransa’da günlük yaşamda aksamalar yaşanıyor. Eğitim, sağlık, ulaşım bunların en başlıcaları. Garedu Nord tren istasyonu grev sebebiyle bomboş.
    • Tren istasyonu gibi karayolu çalışanlarının da greve gitmesiyle Lille caddesi boyunca otobüs görmek imkansız. Boş yolda sadece bir bisiklet sürücüsü bulunuyor.
    • Fransız SNCF demiryolu çalışanlarından biri Nice istasyonununda CGT işçi sendikası bayrağıyla oturuyor. Genel grev CGT gibi pek çok işçi sendikalarının Macron’un reformuna karşı örgütlenmesi sonucu ortaya çıktı.
    • Peki grevin günlük hayata etkileri nasıl olacak? Pek çok Fransız bugün işe gitmiyor. Gitmek isteyenler de bireysel yollara başvurmak durumunda kaldı.
    • Şehirlerarası raylı sistemin yalnızca yüzde 10’u çalışıyor. 16 adet Paris metro hattında sadece 5 hat çalışıyor. Hava trafik kontrolörleri de grevde.
    • Fransa Cumhurbaşkanı Macron grev ve gösterilerin yol açacağı sorunların çözümüne odaklanmak için yurt dışı ziyaretlerine bir süreliğine ara verdi.
    • Protestoculardan biri Cumhurbaşkanı Macron ile sağcı lider Marine Le Pen’in birarada olduğu bir pankart taşıyor.
    • Grev kapsamında düzenlenen protesto gösterilerine katılım yoğun.
    © REUTERS /
    Pek çok işçi sendikasının birleştiği Fransa’da milyonlarca işçi genel grevde. Ülkede sabah saatlerinde büyük bir sessizlik ve boşluk hakimdi.
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    https://tr.sputniknews.com/multimedya/201912051040767516-fransa-emeklilik-reformuna-karsi-ulke-capinda-greve-gidiyor/

    Fransa’da emeklik yaşı ile düşük maaş arasında tercih yapmaya zorunlu bırakılan milyonlarca polis, havalimanı ve demiryolu çalışanı, hukukçu, sağlık personeli bugün grevde.

    Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformuna tepki amaçlı genel grev düzenleniyor. Macron’un reformu, işçileri geç yaşta emekli olma ile düşük emekli maaşı alma arasında bir seçim yapmaya zorluyor.

    Etiketler:
    Macron yasası, Emmanuel Macron, emeklilik yaşı, Emekli maaşı, Emeklilik, iş bırakma eylemi, Grev, Fransa, Genel grev
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