Fransa'da Kara Perşembe: Son yılların en büyük grevi

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformuna tepki amaçlı genel grev düzenleniyor. Macron’un reformu, işçileri geç yaşta emekli olma ile düşük emekli maaşı alma arasında bir seçim yapmaya zorluyor.
Fransa’da emeklik yaşı ile düşük maaş arasında tercih yapmaya zorunlu bırakılan milyonlarca polis, havalimanı ve demiryolu çalışanı, hukukçu, sağlık personeli bugün grevde.
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformuna tepki amaçlı genel grev düzenleniyor. Macron’un reformu, işçileri geç yaşta emekli olma ile düşük emekli maaşı alma arasında bir seçim yapmaya zorluyor.
Türkiye'nin ilk parçacık radyasyonu test altyapısı olma özelliği taşıyan ve uzay çalışmalarında dışa bağımlılığı azaltacak olan ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı'nın açılışı gerçekleştirildi.
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