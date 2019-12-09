2019’un Kainat Güzeli Güney Afrika’dan Zozibini Tunzi oldu

Zozibini Tunzi’nin tacını aldıktan sonra ilk cümleleri şöyle oldu: “Benim gibi görünen, benim ten rengimde ve saç şeklimde bir kadının güzel sayılmayacağı bir dünyada büyüdüm. Bugün bunun durmasının vakti geldi. Çocukların bana baktığında kendi yüzlerinin bana yansıdığını görmelerini istiyorum"