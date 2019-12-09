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    2019’un Kainat Güzeli Güney Afrika’dan Zozibini Tunzi oldu

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    • Zozibini Tunzi’nin tacını aldıktan sonra ilk cümleleri şöyle oldu: “Benim gibi görünen, benim ten rengimde ve saç şeklimde bir kadının güzel sayılmayacağı bir dünyada büyüdüm. Bugün bunun durmasının vakti geldi. Çocukların bana baktığında kendi yüzlerinin bana yansıdığını görmelerini istiyorum
    • 26 yaşındaki Zozibini Tunzi, Miss Universe çatısı altında derece alan üçüncü kadın. Daha önce 1978 yılında Güney Afrikalı gazeteci Margaret Gardiner yarışmayı kazanan ilk Güney Afrikalı kadın olmuştu. 2017 yılında ise Sedgefield’tan Demi Leigh Nel Peters Kainat Güzeli seçilmişti.
    • Modellik kariyerinin yanı sıra Tunzi, cinsiyete bağlı şiddete karşı sıkı bir aktivist olarak biliniyor.
    • Tam bir kitap kurdu olarak tanımlanan Zozibini Tunzi’nin en büyük hobisi kitap okumak. 2019 Kainat Güzeli Zozibini Tunzi büyükannesinden ilham aldığını söylüyor.
    • Miss Universe 2019’un birincisi Tunzi, mutluluğunu diğer iki rakibiyle paylaştı. Yarışmada ikincilik ödülü Meksika üçüncülük ise Puerto Rico’ya gitti.
    © REUTERS / ELIJAH NOUVELAGE
    Zozibini Tunzi’nin tacını aldıktan sonra ilk cümleleri şöyle oldu: “Benim gibi görünen, benim ten rengimde ve saç şeklimde bir kadının güzel sayılmayacağı bir dünyada büyüdüm. Bugün bunun durmasının vakti geldi. Çocukların bana baktığında kendi yüzlerinin bana yansıdığını görmelerini istiyorum"
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104079/26/1040792623.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/multimedya/201912091040792872-2019un-kainat-guzeli-guney-afrikadan-zozibini-tunzi-oldu/

    Bu yıl ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen Miss Universe 2019 yarışmasının galibi Güney Afrikalı model Zozibini Tunzi oldu.

    Miss Universe tacını bu yıl Güney Afrika'dan Zozibini Tunzi taktı.  Tacını aldıktan sonra dikkat çeken bir açıklama yapan Tunzi, Miss Universe yapısı altında başarı elde eden üçüncü Güney Afrikalı kadın.

    Etiketler:
    Kainat Güzeli, Miss Universe, Zozibini Tunzi
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