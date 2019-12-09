2019’un Kainat Güzeli Güney Afrika’dan Zozibini Tunzi oldu

Miss Universe tacını bu yıl Güney Afrika'dan Zozibini Tunzi taktı. Tacını aldıktan sonra dikkat çeken bir açıklama yapan Tunzi, Miss Universe yapısı altında başarı elde eden üçüncü Güney Afrikalı kadın.
Bu yıl ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen Miss Universe 2019 yarışmasının galibi Güney Afrikalı model Zozibini Tunzi oldu.
Miss Universe tacını bu yıl Güney Afrika'dan Zozibini Tunzi taktı. Tacını aldıktan sonra dikkat çeken bir açıklama yapan Tunzi, Miss Universe yapısı altında başarı elde eden üçüncü Güney Afrikalı kadın.
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