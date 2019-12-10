Kayıt
11:33 10 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Multimedya

    Son 25 yılın en ölümcül volkan patlamaları

    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Son 25 yılın en büyük volkanik felaketlerinden biri ise 2018 yılının Aralık ayında Endonezya’da, Java ve Sumatra arasındaki Sunda Boğazı'ndaki küçük bir ada olan Anak Krakatoa yanardağında yaşandı. Harekete geçen yanardağ kraterinin bir bölümünün okyanusa akması sonucu tsunami meydana geldi. Felaket sırasında 420 kişi yaşamını yitirdi, 7200 kişi yaralandı.
    • Bir diğer volkanik felaket yine 2018 yılında yaşandı. Haziran ayında Guatemala’nın Fuego volkanı San Miguel Los Lotes köyünü haritadan alıp götürdü. Başkentin 25 kilometre uzağındaki bölgeden geriye çamur ve kül kaldı.
    • 200 kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası başkentin 25 kilometre uzağındaki bölgeden geriye çamur ve kül kaldı.
    • Şubat 2014’te Endonezya’nın Sumatra adasında Sinabung Yanardağı’nın patlamasıyla en az 16 kişi hayatını kaybetti.
    • 2016 yılında yineSumatra'da yaşanan bir diğer volkanik patlamada 7 kişi öldü.
    • Bu sefer tarih Eylül 2014 yer ise Japonya. Ontake Yanardağı’nda meydana gelen patlama Japonya’da son 90 yıl içinde yaşanan en kötü volkanik felakete neden oldu.
    • Olay yaşandığı sırada çevrede yürüyüş yapan kalabalık bir grup bulunuyordu. 60’dan fazla kişi hayatını kaybetti.
    • Endonezya’da Ekim 2010’da ülkenin en aktif yanardağı Merapi’nin hareketlenmesi peş peşe bir çok patlamayı başlattı.
    • Ölü sayısı en az 320 olarak belirlendi. 1930 yılında yaşanan bir patlamada ise 1300 kişi hayatını kaybetmişti.
    • Merapi Dağı'nın patlamasından sonra gökyüzünden manzara bu şekilde görüntülenmişti.
    • Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Nyiragongo Dağı’nda yaşanan patlama Goma kasabasının merkezini yok etti. Bölge yerle bir olurken, 100’den fazla kişi yaşamını yitirdi. Son 25 yılın en kötü felaketlerinden birinin daha yaşandığı bu olayda tarih Temmuz 2002 idi.
    © AFP 2019 /
    Son 25 yılın en büyük volkanik felaketlerinden biri ise 2018 yılının Aralık ayında Endonezya’da, Java ve Sumatra arasındaki Sunda Boğazı'ndaki küçük bir ada olan Anak Krakatoa yanardağında yaşandı. Harekete geçen yanardağ kraterinin bir bölümünün okyanusa akması sonucu tsunami meydana geldi. Felaket sırasında 420 kişi yaşamını yitirdi, 7200 kişi yaralandı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104080/17/1040801704.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/multimedya/201912101040802181-son-25-yilin-en-olumcul-volkan-patlamalari/

    Yeni Zelanda’da yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 23 yaralı kurtarıldı. Patlama olduğu sırada 50 kişinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen hava uçuşlarında herhangi bir hayati belirtiye rastlanmadı. White Island’da meydana gelen volkan patlaması son yıllarda yaşanan diğer ölümcül volkanik olayları hatırlattı.

    Dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden biri 1953 yılında yine Yeni Zelanda’da yaşandı.  Bir köprüyü tamamen kaplayan ve 151 yolcunun olduğu trenin nehire düşmesine neden olan Mount Ruapehu yanardağının patlaması büyük bir çamur kaymasına da sebep oldu.

    Etiketler:
    Tsunami, Endonezya, volkanik dağ, volkan, Sumatra
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • Krasnoyarsk kentindeki Bitki ve Hayvan Parkı'nda görüntülenen kar baykuşu.
      Son güncelleme: 19:42 09.12.2019
      19:42 09.12.2019

      2019'da Sputnik'in çektiği en iyi yabani hayvan kareleri

      Hayvan alemi, fotoğrafçıların tükenmez bir ilham kaynağı konumuda. Dünyanın dört bir yanından doğa sever fotoğrafçıların yaptığı gibi, Sputnik fotoğraf muhabirleri de çeşitli hayvanların bazen komik bazen de korkutucu görüntülerini çekiyor.

      10
    • İnfografik
      Son güncelleme: 14:05 09.12.2019
      14:05 09.12.2019

      Askeri nakliye helikopteri Mi-38T

      Mi-38T askeri nakliye helikopteri, Mi-38 tipi sivil helikopter model alınarak nakliye ve havadan indirme operasyonları için geliştirildi.

    • 26 yaşındaki Zozibini Tunzi, Miss Universe çatısı altında derece alan üçüncü kadın. Daha önce 1978 yılında Güney Afrikalı gazeteci Margaret Gardiner yarışmayı kazanan ilk Güney Afrikalı kadın olmuştu. 2017 yılında ise Sedgefield’tan Demi Leigh Nel Peters Kainat Güzeli seçilmişti.
      Son güncelleme: 11:20 09.12.2019
      11:20 09.12.2019

      2019’un Kainat Güzeli Güney Afrika’dan Zozibini Tunzi oldu

      Bu yıl ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen Miss Universe 2019 yarışmasının galibi Güney Afrikalı model Zozibini Tunzi oldu.

      11
    • Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen Dünya görüntüsü.
      Son güncelleme: 20:58 06.12.2019
      20:58 06.12.2019

      2019’un göz alıcı uzay görüntüleri

      2019 yılında çok sayıda dikkat çeken uzay olayları yaşandı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev alan kozmonotlar ve çalışmalar yürüten uzay araçları birçok etkileyici görüntü çekmeyi başardı.

      14
    Multimedya
    200 kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası başkentin 25 kilometre uzağındaki bölgeden geriye çamur ve kül kaldı.
    Son 25 yılın en ölümcül volkan patlamaları
    Karikatür
    ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaş But: Mahkumlar Tomahawk füzesi için parça üretiyor
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet