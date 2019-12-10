Son 25 yılın en ölümcül volkan patlamaları

Yeni Zelanda’da yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 23 yaralı kurtarıldı. Patlama olduğu sırada 50 kişinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen hava uçuşlarında herhangi bir hayati belirtiye rastlanmadı. White Island’da meydana gelen volkan patlaması son yıllarda yaşanan diğer ölümcül volkanik olayları hatırlattı.

Dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden biri 1953 yılında yine Yeni Zelanda’da yaşandı. Bir köprüyü tamamen kaplayan ve 151 yolcunun olduğu trenin nehire düşmesine neden olan Mount Ruapehu yanardağının patlaması büyük bir çamur kaymasına da sebep oldu.