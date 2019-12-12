Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein 30 kadına 25 milyon dolar ödeyecek

11 Aralık’ta dünya genelinde Uluslararası Dağlar Günü kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2002 yılından bu yana her yıl kutlanan bu günde, dağların insanlık ve doğa için önemi, dağlarda yaşayan ve geçimini dağlardan sağlayan insan topluluklarının sorunlarına dikkat çekiliyor.