Rusya'nın Vahşi Doğası 2019 Yarışması’nın en iyileri

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National Geographic tarafından düzenlenen Rusya'nın Vahşi Doğası 2019 Yarışması’nın kazananları belli oldu. 2011'den itibaren düzenlenen yarışmaya ülkenin dört bir yanından binlerce çalışma katıldı.
Kazananlar, "Manzara", "Anneler ve yavruları", "Kuşlar", "Makroçekim", "Bitkiler", "Su altı çekimi" olmak üzere farklı kategorilerde belirlendi. Hem profesyonel, hem de amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışmanın tek koşulu görüntülerin Rusya'da yapılması oldu. Rusya’nın vahşi doğasının güzelliğini gözler önüne seren fotoğraflar, Sputnik’in galerisinde.
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