2019 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları

https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104102/03/1041020324.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/multimedya/202001161041056937-2019-okyanus-sanati-sualti-fotograf-yarismasinin-kazananlari/
Underwater Photography Guide tarafından düzenlenen 2019 Yılı Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu.
78 ülkeden hem amatör, hem de profesyonel fotoğrafçıların 16 kategoriye katıldığı yarışmada Greg Lecoeur, Antarktika’da çekilmiş bir fok görüntüsüyle En İyi Fotoğraf ödülüne layık görüldü. Dünyanın en prestijli sualtı fotoğrafçılığı etkinliklerinden olan yarışmanın kazananları, Sputnik'in galerisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)