2019 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları

78 ülkeden hem amatör, hem de profesyonel fotoğrafçıların 16 kategoriye katıldığı yarışmada Greg Lecoeur, Antarktika’da çekilmiş bir fok görüntüsüyle En İyi Fotoğraf ödülüne layık görüldü. Dünyanın en prestijli sualtı fotoğrafçılığı etkinliklerinden olan yarışmanın kazananları, Sputnik'in galerisinde.