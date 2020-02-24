Rio Karnavalı’ndan rengarenk görüntüler

Ülkenin en renkli ulusal bayramının katılımcıları, Sputnik’in fotoğraf galerisinde.
Brezilya’da dünyaca ünlü Rio Karnavalı başladı.
Ülkenin en renkli ulusal bayramının katılımcıları, Sputnik’in fotoğraf galerisinde.
Suların hızla yükseldiği tarihi antik kent Hasankyef kısmen sular altında kaldı. Ulaşımın sağlandığı köprünün büyük bir bölümü sulara gömülürken, köprü araç ve yaya geçişine kapatıldı. Böylelikle tarihi ilçe ile bağlantı da kesilmiş oldu.
Bu yıl Rusya’da 75. yıldönümünün kutlanacağı 9 Mayıs Zafer Bayramı için hazırlıklar kapsamında, yakında Moskova metrosunda kullanıma sunulacak ‘Zafere Giden Yol’ isimli özel trenin tanıtımı yapıldı.
ABD istihbarat yetkilileri, yasama organı Senato'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin üyelerini Rusya'nın 'Donald Trump'ın tekrar seçilmesi için' 2020 seçim sürecine müdahale ettiği konusunda uyardı.
Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında 5 Türk vatandaşının da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.
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