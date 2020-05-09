Şpagin makineli tabancası PPŞ-41

PPŞ-41 makineli tabancasının teknik özellikleri ve kullanımına dair önemli bilgiler, Sputnik’in infografiğinde.
PPŞ-41 makineli tabancasının teknik özellikleri ve kullanımına dair önemli bilgiler, Sputnik’in infografiğinde.
Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri karşısındaki yenilgisinin 75. yıl dönümü nedeniyle Moskova'da kutlamalar yapıldı. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava gösterisinde 75 uçak ve helikopter yer aldı.
ABD’de Senato üyeleri, Başkan Donald Turmp’ın, İran’a karşı savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya uyguladığı vetoyu iptal edemedi.
2020 yılının dördüncü ve son Süper Ay'ı dün gece görüldü.
Çekilebilen hafif 45 mm tanksavar top 53-K, 1943 yılınnın ikinci yarısından itibaren piyade güçlerinin, hafif zırhlı hedeflerin ve koruganların imha edilmesi için Kızıl Ordu'da kullanılıyordu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)