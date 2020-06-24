3 ay sonra cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, ilk sabah namazı kılındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya’da gerçekleştirilen ‘Yeniden Keşfet’ tanıtım etkinliği kapsamında, Güvenli Turizm Sertifikasyonu Programı hakkında bilgilendirmede bulundu ve koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında tatil yerlerinde ve havalimanlarında alınan güvenlik tedbirlerini anlattı.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ''Türk-Fransız deniz kuvvetleri arasında gerçekleşen hadise, NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtı'' açıklamasını yaptı.
21 Haziran’da dünyanın bir sürü ülkesinde Ay’ın Güneş’i tamamen kapladığı ve ‘dairesel tutulma’ diye adlandırılan Güneş tutulması gözlemlendi. Büyüleyici manzaralar oluşturan tutulma, Ay’ın Dünya’dan en uzak olduğu anda gerçekleşti.
22 Haziran 1941 tarihinde şafak vakti Nazi Almanyası'nın birlikleri savaş ilan etmeden aniden Sovyetler Birliği'nin tüm batı sınırına saldırdı.
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