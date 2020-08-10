'Cennet adası' Mauritius, tarihinin en korkunç çevre felaketiyle karşı karşıya

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Hint Okyanusu’ndaki 1.2 milyonluk ada ülkesi Mauritius, tarihinin en korkunç çevre felaketini yaşadı. Japon Mitsui OSK Lines’a ait MV Wakashio adlı tanker, Mauritius’taki resiflerde karaya oturdu ve tonlarca petrol denize sızmaya başladı.
Mürettebatı tahliye edilen tankerden okyanusa ve ada çevresine petrol sızmaya başlaması üzerine Başbakan Pravind Jugnauth, cuma günü ‘çevresel acil durum’ ilan etti. Mercan resifinde ve adanın dünyaca ünlü plajlarında büyük tahribat yaratan felaketin görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
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