Belarus'taki protestoların 2. gününden kareler

Polis ve protestocular arasında şiddet olaylarının devam ettiği gösterilerin ikinci gününden kareler, Sputnik’in seçkisinde.
Belarus'ta hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolar 2. gününde de devam etti. Başkent Minsk olmak üzere birçok büyük şehirde protesto eylemlerinin sürdüğü Belarus’ta dün 2 binden fazla kişi gözaltına alındı, bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.
Polis ve protestocular arasında şiddet olaylarının devam ettiği gösterilerin ikinci gününden kareler, Sputnik’in seçkisinde.
Hint Okyanusu’ndaki 1.2 milyonluk ada ülkesi Mauritius, tarihinin en korkunç çevre felaketini yaşadı. Japon Mitsui OSK Lines’a ait MV Wakashio adlı tanker, Mauritius’taki resiflerde karaya oturdu ve tonlarca petrol denize sızmaya başladı.
Belarus’ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko kazandı. Seçim sonuçlarını protesto eden göstericilere müdahale sonucunda ise pek çok polis ve protestocu yaralandı.
2019 yılında Rusya'nın Türkiye'den ithalatı önemli ölçüde arttı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 2 büyüdü.
Mimarisiyle dikkat çeken ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Ay-Yıldız cami bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)