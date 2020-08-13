Miss MAXIM 2020: Rusya'nın en seksi kızı seçildi

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Erkek dergisi Maxim tarafından düzenlenen Miss Maxim 2020 (2020 Maxim Güzeli) yarışmasının finali Rusya'nın başkenti Moskova'da yapıldı.
10 finalistin yer aldığı ve ülkenin en seksi kızının seçildiği yarışmayı Velikiy Novgorod kentinden Oktyabrina Maksimova kazandı. Rusya genelinden katılan 100 rakibini geride bırakarak güzellik tacını takan Maksimova’nın fotoğrafı, MAXIM’in Eylül'de çıkacak sayısının kapağında yer alacak. Yarışmanın finalinden kareler, Sputnik'in galerisinde.
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