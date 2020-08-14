Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun nefes kesen görüntüleri

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Gökyüzü meraklıları, meteorların en görkemli göstrilerinden biri olan Perseid meteor yağmurunu bir kez daha izleme fırsatını yakaladı.
Dünyanın birçok bölgesinden çıplak gözle izlenilen gökyüzü olayı her yıl belli tarih aralığında gerçekleşiyor. Sputnik, Rusya’nın Krasnodar bölgesinde çekilen halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen bu muhteşem doğa olayının görüntülerini bir galeride topladı.
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