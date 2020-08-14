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    Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun nefes kesen görüntüleri

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    • Perseid meteor yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur.
    • Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur.
    • Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden bu doğa olayına Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.
    • Gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, halk arasında 'yıldız kayması' olarak biliniyor.
    • Perseid ve Samanyolu’nun görkemli ışıltıları, Rusya'nın başta Krasnodar bölgesinin birçok yerinde gözlendi.
    • Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Rusya'dan da izlenebiliyor. Fotoğrafta: Rusya'nın Krasnodar bölgesinde görüntülenen meteor yağmuru
    • Krasnodar bölgesinde gökyüzünde görüntülenen Perseid meteor yağmuru
    • Meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan Perseid meteor yağmurunun görüntüsü.
    • Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmuru sırasında saatte yaklaşık 200 göktaşı oluşabiliyor
    • Rusya'nın Krasnodar bölgesinde görüntülenen Perseid meteor yağmuru
    © Sputnik / Vitaly Timkiv
    Perseid meteor yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur.
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    Gökyüzü meraklıları, meteorların en görkemli göstrilerinden biri olan Perseid meteor yağmurunu bir kez daha izleme fırsatını yakaladı.

    Dünyanın birçok bölgesinden çıplak gözle izlenilen gökyüzü olayı her yıl belli tarih aralığında gerçekleşiyor. Sputnik, Rusya’nın Krasnodar bölgesinde çekilen halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen bu muhteşem doğa olayının görüntülerini bir galeride topladı.

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    Multimedya
    Gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, halk arasında 'yıldız kayması' olarak biliniyor.
    Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun nefes kesen görüntüleri
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