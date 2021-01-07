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    ABD Kongresi 200 yıl sonra ilk defa saldırıya uğradı, Trump destekçileri tarafından işgal edildi

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    • On binlerce Trump destekçisi çarşamba günü başkent Washington'da toplandı.
    • Mitingde konuşan ABD Başkanı Trump, destekçilerini Kongre binasına yürümeye çağırdı.
    • Göstericiler Kongre binasına girmeye çalıştı.
    • Binayı çevreleyen Trump destekçileri tırmanarak balkon üzerinden ana girişe ulaştı.
    • Binayı çevreleyen Trump destekçileri tırmanarak balkon üzerinden ana girişe ulaştı.
    • Kalabalığı dağıtmak için kolluk kuvvetleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanmaya başladı.
    • ABD Hava Kuvvetleri personeli olan bir kadın protestolar sırasında ağır yaralandı ve daha sonra hastanede hayatını kaybetti.
    • Seçim sonuçlarını tescil için toplanan senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri binadan acilen çıkarıldı.
    • Akşam saatlerinde Kongre binasını protestoculardan kurtarmayı başaran kolluk kuvvetleri protestolar sırasında en az 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
    • Başkent Washington’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Washington polis şefi Robert Conti, yasağı ihlal edenleri tutuklama konusunda uyardı.
    • Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyesi İlhan Omar, Washington'daki protestoların ardından Trump’ın görevden alınması için azlinin gündeme getirilmesi için çalışacağını belirtti. Bir dizi Demokrat Senatör de ABD Başkanı’nın, sebep olduğu olaylardan sorumlu tutulmasını istediklerini söyledi.
    © Sputnik / Stringer
    On binlerce Trump destekçisi çarşamba günü başkent Washington'da toplandı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1043533229_0:243:3027:1945_1200x675_80_0_0_00963c4de4186676f2f59a567ba4a508.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/multimedya/202101071043534006-abd-kongresi-200-yil-sonra-ilk-defa-saldiriya-ugradi-trump-destekcileri-tarafindan-isgal-edildi/

    ABD Kongre binası, 1812 Savaşı sırasında 1814’te İngilizler tarafından işgal edilmesinden bu yana ilk kez saldırıya uğradı. Washington'da gerçekleşen olaylar Sputnik tarafından fotoğraflandı.

    ABD’de görevdeki Başkan Donald Trump'ın binlerce destekçisinden oluşan bir kalabalık, Kongre Binası yakınlarında protestolar düzenledi. Daha sonra protestocular içinden bazı gruplar, demokrat aday Joe Biden tarafından kazanılan başkanlık yarışının sonuçlarının tescili için oturum düzenlenen Kongre binasına zorla girdi. Kongre binasının, 1812 Savaşı’ndan sonra ilk kez saldırıya uğraması esnasında Washington'da gerçekleşen olaylar Sputnik tarafından fotoğraflandı.

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    • Diyarbakır’ın Harmanlar Köyü’nde ‘denizaltı’ olarak bilinen can filikası
      Son güncelleme: 12:03 05.01.2021
      12:03 05.01.2021

      Denizsiz köyün 'denizaltı'sı: 7 köye ücretsiz hizmet veriyor

      Yazarı

      Diyarbakır’ın Harmanlar Köyü’nde yapılan baraj ile köy ikiye bölündü. Köprü yapılması için yapılan girişimler sonuçsuz kalınca köyün ağası köye can filikası aldı. Köyde ‘denizaltı’ olarak bilinen can filikası ile köylüler hem tarlaya gidiyor hem de çocuklarını okula götürüyor. Filika, 7 köye ücretsiz hizmet veriyor.

      10
    • Diyarbakır’da da cuma namazı için evlerinden çıkan vatandaşlar, kendilerine yakın camilere gitti.
      Son güncelleme: 15:50 01.01.2021
      15:50 01.01.2021

      4 günlük yasakta, yeni yılın ilk cuma namazı

      Yazarı

      Pandemi nedeniyle dün başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağında vatandaşlar, evlerine yakın camilere giderek, yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.

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    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
      Son güncelleme: 18:20 31.12.2020
      18:20 31.12.2020

      2020'de Rusya-Türkiye ilişkileri

      Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ; aynı tarafta yer almasalar da Moskova ile Ankara'nın 2020'de beraber çözüm aradıkları sahalardandı.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 18:15 31.12.2020
      18:15 31.12.2020

      Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!

      Yazarı

      Koronavirüs pandemisiyle hafızalara kazınan 2020 yılında hepimiz zor bir sınavdan geçtik.

    Multimedya
    Seçim sonuçlarını tescil için toplanan senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri binadan acilen çıkarıldı.
    ABD Kongresi 200 yıl sonra ilk defa saldırıya uğradı, Trump destekçileri tarafından işgal edildi
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
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