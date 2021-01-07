ABD Kongresi 200 yıl sonra ilk defa saldırıya uğradı, Trump destekçileri tarafından işgal edildi

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ABD Kongre binası, 1812 Savaşı sırasında 1814’te İngilizler tarafından işgal edilmesinden bu yana ilk kez saldırıya uğradı. Washington'da gerçekleşen olaylar Sputnik tarafından fotoğraflandı.
ABD’de görevdeki Başkan Donald Trump'ın binlerce destekçisinden oluşan bir kalabalık, Kongre Binası yakınlarında protestolar düzenledi. Daha sonra protestocular içinden bazı gruplar, demokrat aday Joe Biden tarafından kazanılan başkanlık yarışının sonuçlarının tescili için oturum düzenlenen Kongre binasına zorla girdi. Kongre binasının, 1812 Savaşı’ndan sonra ilk kez saldırıya uğraması esnasında Washington'da gerçekleşen olaylar Sputnik tarafından fotoğraflandı.
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