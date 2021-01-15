Samsun’da 150 nüfuslu ‘kedi kasabası’

Samsun'da Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde 20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi Kasabası', sokak kedilerine yuva oluyor. 150 kedinin yaşadığı kasabada, bungalov evler, kedi köprüsü, tırmanma ve beslenme alanları bulunuyor.
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, semptom göstermeden koronavirüs geçirilenlerin de aşılanacağını, bu kişilerin hastalanıp hastalanmadığını belirlemek için ise antikor taraması yapılmayacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, basın toplantısında yaptığı açıklamada Körfez uzlaşması ve Suudi Arabistan ile BAE'nin İran'a karşı duruşundaki son değişikliğini memnuniyetle karşıladı.
ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskınının ardından, Donald Trump'ın sosyal medya hesapları 'şiddeti kışkırttığı' gerekçesiyle askıya alınmıştı.
Taksim'de yapımı devam eden ve genel işçiliğinin yüzde 95'i tamamlanan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.
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