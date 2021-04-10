Mısır'da keşfedilen 3 bin yıllık antik kent dünyaya tanıtıldı

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, antik kenti keşfeden ekibin sorumlusu Mısırlı arkeolog Zahi Havas, Luksor kentinin batı yakasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda çok sayıda turist ve arkeolog hazır bulundu.
Mısır, ülkenin güneyindeki Luksor kentinde keşfedilen 3 bin yıl öncesine ait kayıp antik kenti dünyaya tanıttı.
Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, antik kenti keşfeden ekibin sorumlusu Mısırlı arkeolog Zahi Havas, Luksor kentinin batı yakasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda çok sayıda turist ve arkeolog hazır bulundu.
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