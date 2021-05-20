Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılında Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6.2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. İki ülke arasında bir yandan ticaret hacmi, bir yandan da karşılıklı doğrudan yatırımlar artıyor. Türkiye-İsrail ticari ilişkilerindeki durum, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

2020 yılında Türkiye, İsrail'e 4,7 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu rakamla İsrail, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 9. sırada yer aldı. 2021'in ilk dört ayında ise Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, 1,9 milyar dolara yükseldi ve İsrail bu dönemde Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 8. ülke oldu.

© Sputnik İnfografik

2020'de Türkiye'nin İsrail'e ihracatında çelik ve demir ilk sırada bulunuyor. Onu otomotiv sektörü takip ediyor. Önde gelen ihraç ürünleri arasında ayrıca kimyevi madde, hazır giyim, mobilya ve çimento yer alıyor.

© Sputnik İnfografik

Türkiye'nin İsrail'den en çok ithal ettiği ürünlerde ilk sıraya mineral yakıt ve yağlar yerleşti. Ayrıca ana ithalat kalemleri arasında plastikler ve mamulleri, çelik ve organik kimyasallar yer alıyor.