Manavgat yangınında 3'üncü gün

Manavga'taki orman yangınlarının 3'üncü gününde son durum, Sputnik'in hazırladığı galeride.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 3'ncü günde de söndürülmeye çalışıldı. Ekipler canla başla çalışırken, vatandaşlar onları izledi.
Manavga'taki orman yangınlarının 3'üncü gününde son durum, Sputnik'in hazırladığı galeride.
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