Balık kavağa çıkınca

Balık kavağa çıkar mı? Hiçbir zaman olmayacak bir şeyden bahsederken karşımızdakiyle hafif de alay etmek için “Balık kavağa çıkınca” deyimi kullanırız. Peki, bu deyim nereden geliyor?

Osman Çizmeciler, “Ünlü Deyimler ve Öyküleri” isimli kitabında “Balık kavağa çıkar mı?” sorusuna şöyle yanıt veriyor:

“Eski devirlerde, denizde balık çok tutulduğu zaman Yemiş İskelesi ve Balık Pazarı’ndan başlayarak satış halkası semt semt genişler ve büyürmüş.

Artık çok fazla tutulduğu günlerde ise Tophane’den Rumeli Kavağı’na ve Üsküdar’dan Anadolu Kavağı’na kadar çeşitli vasıtalarla götürülüp satılırmış.

Rumeli ve Anadolu Kavağı’na kadar balık satıcılarının gitmesi, seyrek görülen bolluklarda olurmuş.

İhtiyar bir kadın balık alacakmış, fiyatını sormuş. Balıkçının istediği parayı çok pahalı bulduğundan onun yarısını teklif etmiş. Bu pazarlığa içerleyen balıkçı, ‘Hanım teyze’, demiş. ‘O senin dediğin fiyata ancak balık kavağa çıktığı zaman satarız.

Söğütte nar, kavakta incir bitmez ama İstanbul’da, Kavak İnciri diye, bağıra bağıra satarlar. Çünkü Anadolu ve Rumeli Kavaklarının inciri meşhurdur.”