Ata binmek bir ayıp inmek iki ayıp

“Ata binmek bir ayıp inmek iki ayıp” atasözünü çoğumuz bilir, bazen de kullanırız. Bu atasözü içinde, “Bir işe, mesleğe iyi hazırlanmadan, eğitim almadan başlanmamalı, gerekli hazırlık ve eğitimden sonra başlayınca da yarıda bırakılmamalı, mutlaka başarıyla sonuçlandırılmalıdır” şeklinde önemli bir öğüt barındırıyor.