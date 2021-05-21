Baldırı çıplak

Hepimiz, mali konularda durumundan farklı hareket içinde bulunan birini tarif etmek için biraz da küçültücü bir ses tonuyla 'baldırı çıplak' deyimini mutlaka kullanmışızdır. Türk Dil Kurumu, baldırı çıplağın, 'ayaktakımından, işsiz, serseri kimse' olduğunu söylüyor. Peki, biraz da burnumuzu kıvırarak söylediğimiz bu deyim nereden geliyor?