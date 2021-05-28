Balta asmak / balta olmak

Argoda, birine “balta olmak” diye bir deyim vardır. TDK, bu deyim için “direnerek bir şey istemek, asılmak, musallat olmak” açıklaması getiriyor. Ancak deyimin aslı birçok kaynakta “balta olmak” değil “balta asmak” olarak geçiyor. Çünkü yeniçerilere kadar uzanıyor. Yeniçerilik kaldırılınca da anlaşılıyor ki deyim şekil değiştiriyor.