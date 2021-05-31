Hariçten gazel okumak

Bir konuyu iyice bilmeden görüş ve düşünce ileri süren, bir konuşmaya yersiz ve zamansız katılan ya da üstüne vazife olmayan bir konuda konuşanlara kızarak, 'Hariçten gazel okuma' deriz. Peki, bu deyim nereden geliyor biliyor musunuz?