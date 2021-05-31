Bu sorunun yanıtını gelin, Osman Çizmeciler’in kaleme aldığı 'Ünlü Deyimler ve Öyküleri' isimli kitaptan dokuyalım:
“Radyonun icadından önce müzik dinlemek için sazlı eğlence yerlerine gidilirdi. Özellikle İstanbul’da çeşitli semtlerde içkili, içkisiz çeşitli salonlar, gazinolar, meyhaneler vardı.
İçkili yerlerde, kafaları dumanlı müşterilerden sesi güzel olanlar, kendilerine güvenenler aşka gelip oturdukları masalardan gazel okumaya başlarlardı. Bunlar arasında bazıları, sahnedekileri gölgede bırakan güzel sesleri ile alkış toplarlardı. Fakat çok defa, sarhoş müşteri, çirkin sesi, usulsüz, uyumsuz okuyuşuyla neşe kaçırır, programı bozardı.
Bu nedenle saz takımının bulunduğu panonun arkasında eski harflerle kocaman yazılmış bir uyarı yazısı okunurdu:
‘Hariçten Gazel Okumak Memnudur’”.
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