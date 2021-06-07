Haydan gelen huya gider

Emek sarf etmeden kazanılan şeylerin üzerine çoğumuz titremeyiz. O kazanılan şey elimizden çıktığında ya da birinin elinden çıktığında durumu tek cümleyle kısaca özetleriz, “Ne olacak? Haydan gelen huya gider!” Peki, bu atasözü nereden geliyor?