Toprağı bol olsun

Vefat edenlerin arkasından “Allah rahmet eylesin”, “Nur içinde yatsın” ya da “Toprağı bol olsun” deriz. Peki, bu söz nereden geliyor?

Türk Dil Kurumu (TDK), “toprağı bol olsun” dileği için “Müslüman olmayanlar için ‘ruhu sükûn içinde olsun’ anlamında söylenen bir söz” açıklaması getiriyor.

Peki, bu söz nereden geliyor?

Orhan Çizmeciler, “Ünlü Deyimler ve Öyküleri” isimli kitabının 294. sayfasında bu sorunun yanıtını şöyle veriyor:

“Eski Türklerin korugan dedikleri eski mezarlara, ölenin sahip olduğu altın, gümüş, mücevher gibi hazineler konurdu. Bu mezarların üstüne ölenin yakınları ve millet de birer küfe toprak yığarak, irili ufaklı höyük meydana getirirlerdi. Deyim günümüze kalmış olup, o zamanlarda toprak bol olsun ki kimse açmasın ve hazineyi almasın anlamına gelirdi.”