İran, Yemen'deki Husi milislerini silahlandırdığı suçlamasını reddetti

İran, Yemen'deki Husi milislerinin dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlattığı balistik füzenin 'İran üretimi' olduğu yönünde olduğu Suudi Arabistan ve ABD'den gelen suçlamalara yanıt verdi. İran Dışişleri Sözcüsü 'Yemen'le silah bağlantımız yok" dedi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya konuşan İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi "Yemen ile silah bağlantımız yok. İran'ın çeşitli gruplara silah verdiği suçlamasını reddediyor ve bunu şiddetle yalanlıyoruz" dedi.

'YEMEN ABLUKA ALTINDA'

© REUTERS/ Faisal Al Nasser Husiler Riyad'daki Kraliyet Sarayı'na balistik füze fırlattı

Kasımi "Yemen abluka altında ve böyle bir olasılık bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Husiler'in kullandığı silahların ' ihlaller ve bitmek bilmez saldırılardan korumak amacıyla önceki hükümetlerin döneminden kaldığını' söyleyen Kasımi "Oraya (Yemen) insani yardım göndermenin bile ihtimali yok" ifadelerini kullandı.

Dün Husiler'in Riyad'a atıığı füze Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından herhangi bir zarar vermeden etkisiz hale getirilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'de Husiler ile savaşan koalisyonun sözcüsü dün yaptığı açıklamada "İran yapımı balistik silahlara, İran destekli Husiler dahil terör örgütlerinin tarafından sahip olması hem bölge hem de uluslararası güvenliğe bir tehdit" demişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley de son saldırının 'İran'ın sağladığı silahları kullanan önceki saldırıların özelliklerini taşıdığını' söylemişti.

Haley daha önce Husiler'in 4 Kasım'da Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na attığı kısa menzilli balistik füzenin de İran tarafından Husiler'e verildiğini öne sürmüş, Tahran bu iddiayı yine yalanlamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de Husilerle savaşmaya başladığı Mart 2015'ten bu yana ülkede 9.000'e yakın insan hayatını kaybetti.