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    İran Tahran Trump Kudüs protesto Kasım Süleymani posteri

    İran: Trump'ın güvenlik stratejisi, başarısızlıklarını perdeleme çabası

    © AFP 2017/ ATTA KENARE
    Ortadoğu
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    Trump'ın yeni yeni ulusal güvenlik stratejisi belgesini Tahran'a odaklanan sahte tehditler üzerine kurduğunu söyleyen İran Dışişleri, bunun ABD'ye uluslararası başarısızlık getirirken dünyayı daha fazla istikrarsızlığa, güvensizliğe ve terörizme sürükleyeceği uyarısı yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni ulusal güvenlik stratejisi belgesine bir tepki de Tahran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı 'basiretsiz' diye nitelediği stratejisi belgesinin, 'dünyayı daha fazla istikrarsızlığa, güvensizliğe ve terörizme sürükleyeceği' uyarısı yaptı.

    'BÖLGENİN BİRKAÇ PARANOYAK ÜLKESİ'

    Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, 'belgenin tamamının, sahte İran tehdidi yaratıp yayma çabasıyla dolu olduğunu' ifade etti. Kasımi, ''Bu uygunsuz metinde çizilen portrelerde her türlü akıl, mantık ve gerçekçilikten uzak durulurken, ABD ile birlikte bölgedeki birkaç paranoyak ülkenin daha önceki temelsiz iddiaları, ithamları ve paranoyaları tekrarlanmış, ısıtılıp ısıtıp tekrar servis edilmiştir'' dedi.

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    © AFP 2017/ Greg Baker
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    'KENDİ YARATTIKLARI SORUNLAR'

    ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin içeriğinin 'mantıksız, dengesiz ve tek taraflı' olduğunu belirten İranlı diplomat, Trump yönetiminin 'ABD'nin uluslararası düzeyde her zaman karşı karşıya olduğu ve son bir yılda kendini tam gösteren, kendi yarattığı sorunlarla başarısızlıkları gözlerden kaçırmayı hedeflediğini' söyledi.

    'BAĞIMSIZ POLİTİKAYA TAHHAMMÜL YOK'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    ABD'nin sunduğu hayali tehditlerin Batı Asya ve Basra Körfezi'ndeki hatalı politika ve davranışlarından kaynaklandığını, üstelik bunları gözden geçirme iradesine de sahip olmadığını dile getiren Kasımi, ''Bundan dolayı ABD, İran gibi ülkelerin bağımsız tutum ve politikalarına tahammül edemeyip kendi çıkar ve güvenliğine ters görmektedir'' diyerek ekledi: ''ABD Başkanı'nın politikalarını ve geleceğe bakışını sahte ve yapay tehditler üzerine kurmasının, ülkesinin uluslararası düzeyde başarısızlığından başka sonucu olmayacaktır.''

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