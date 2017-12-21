Duma, Rusya'nın Tartus'taki üssünün genişletilmesiyle ilgili anlaşmayı onayladı

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Rusya ile Suriye arasında imzalanan Tartus'taki donanma yakıt ikmal tesisinin nükleer gemileri de barındırabilecek tam kapsamlı bir donanma üssüne çevrilmesi yönündeki anlaşmayı onayladı.

Anlaşmaya göre Suriye, liman bölgesindeki arazileri ve bazı gayrimenkulleri karşılıksız olarak Rusya'nın kullanımına açacak.

Anlaşma ile ilgili yasa tasarısını Duma'ya sunan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, "Anlaşma, lojistik merkezine ait alanı 24 hektara kadar genişletme imkânı tanıyor" açıklamasında bulundu.

Pankov, böylelikle Rusya'nın limandaki sabit iskele ve depo gibi altyapı tesislerinden de faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

NÜKLEER GEMİLER DAHİL 11 RUS GEMİSİNİN TESİSTE BULUNMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Rus askeri gemilerinin limana giriş ve kayıt düzeninin de netleştirildiği anlaşmada, genişletilen tesiste nükleer gemiler de dahil olmak üzere, aynı anda 11 Rus gemisinin bulunması öngörülüyor..

Anlaşmaya göre üste çalışacak olan personel, gemi mürettebatları ve üsse ait mülklerin imtiyaz ve dokunulmazlıkları bulunacak.

Belgede ayrıca tesisin güvenliği, iletişim ve elektronik harp araçlarının ve silahların kullanımı da şarta bağlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta parlamentonun onayına sunduğu yasa tasarısına göre 18 Ocak 2017 tarihinde imzalanan ve 20 Ocak'ta yayınlanan anlaşma, 49 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve ardından 25 yıllık sürelerle uzatılabilecek.

Anlaşmada iki ülke arasındaki bu işbirliğinin tamamen savunma amaçlı olduğu ve başka hiçbir tarafın hedef alınmadığı da belirtiliyor.