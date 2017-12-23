Suudi Prens'in özgürlüğü 6 milyar dolar değerinde

Suudi hükümetin, Prens Muhammed bin Salman tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 62 yaşındaki Prens El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istediği iddia edildi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Kurulan, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu; tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.
Saudi Prince offered freedom for $ US 6 billionhttps://t.co/6FZG8OXdTp pic.twitter.com/VCLO7eeFKJ— Times of lsIamabad (@TimesofIslambad) 23 December 2017
Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk davaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.
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