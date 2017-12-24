Rus askerlerden Suriye'nin Kuneytra bölgesine 2 ton insani yardım

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre insani yardım kampanyası düzenleyen Rus askerler, Kuneytra'ya gıda ürünlerinden oluşan 2.1 tonluk insani yardım dağıttı.

Ayrıca Kuneytra'daki 125 kişiye tıbbi yardım sunuldu.

6 ATEŞKES İHLALİ TESPİT EDİLDİ

Bu arada Suriye'deki Rus askerler, son 24 saat içinde Halep ve Lazikye'de 4 ateşkes ihlali tespit etti.

Türk askerler de Şam'da ateşkesin 2 kez ihlal edildiğini kaydetti.

Rusya bugüne kadar 1.712 insani yardım kampanyası düzenlerken toplam 67.121 kişiye de tıbbi yardım sundu.